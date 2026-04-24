去年のゴールデンウイークの初日、栃木県の東北自動車道で逆走した車が別の車に正面衝突するなどし、3人が死亡した事故からまもなく1年です。逆走車の事故を防ぐために何ができるのでしょうか？去年5月、三重県亀山市の新名神高速道路で起きた“逆走”。青い車はヘッドランプを点滅させながら逆走を続け、2台の車がとっさにハンドルを切って衝突を回避したことがわかります。逆走した車は、この後、玉突き事故を起こし、6人がけが