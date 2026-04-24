春の山岳観光シーズン到来です。山形と宮城を結ぶ蔵王エコーラインがきょう開通しました。 【写真を見る】「御釜が見たくて」蔵王エコーライン開通で大勢のドライバーが通行！春の山岳観光シーズン到来（山形） 蔵王エコーラインは、上山市と宮城の蔵王町を結ぶ全長およそ２６キロの山岳観光道路です。 通行止めのゲート前には、開通を心待ちにしていた大勢のドライバーが行