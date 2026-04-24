4月24日の午後、東みよし町で木造平屋建ての倉庫1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。火事があったのは、東みよし町西庄の無職の男性・93歳が所有の倉庫です。警察によりますと、24日午後0時30分ごろ、車で近くを通りがかった男性から「倉庫が燃えている」と119番通報がありました。火は約2時間20分後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建の倉庫1棟、約170平方メートルが全焼しました。倉庫では主に農機具