２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災の延焼が発生３日目となったこの日も続き、焼失面積は前日の５倍超の約１１７６ヘクタールに拡大。消火活動が難航していることを報じた。コメンテーターで出演のお笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦は、２か所で同時に発生した今回の火災の出火原因が現時点で不明なことについて「今回も原因が気になって