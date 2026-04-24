表彰を受けるスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（手前右）＝24日、東京都内ミラノ・コルティナ冬季五輪で活躍したスノーボードやスキーの選手が24日、東京都内で全日本スキー連盟のトップスポンサー、エイブルの表彰式に出席し、3度目の出場で初制覇したスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）は「金メダルの夢をかなえられた。ここから4年間もしっかり自分を成長させて、五輪で連覇できたらいい」と語った