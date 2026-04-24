阪神・佐藤輝が大台突破に挑む。4月はここまで20打点を記録。球団で月間30打点以上を記録したのは09年（4月）の金本知憲が最後だ。勝利に結びつく打点を追い求めるポイントゲッターが量産へ向けて意気込みを示した。報道陣からの問いかけに対して5度も同じ言葉を並べた。「頑張ります」。そう短い言葉に思いを込めた。前日22日DeNA戦では5打数無安打。3試合ぶりに快音は響かなかったが、打率・378でリーグトップを誇る。今月は