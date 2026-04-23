タレントの所ジョージが２３日、神奈川・ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ ＫＡＷＡＳＡＫＩで行われたコンサート「田中とジョージのみんな来てよＬＩＶＥ！〜憲ちゃんもくるよね？〜ｖｏｌ．２」に登場。ライブ前に歌手の田中あいみ、お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武とともに取材に応じた。

取材会では、所の驚異的な楽曲制作スピードが話題に。田中が「もう１００曲ぐらい所さんから楽曲をいただいている」と明かすと、所は「ここ３週間で１２０曲くらい作った」と衝撃回答。続けて「僕が車の中で聞くためだけに作ってるだけ。家庭菜園みたいな感じ」と語った。

昨年６月にリリースした「ＮＡＺＯ ｗｉｔｈ 木梨憲武・所ジョージ」が話題になったプロジェクト。木梨がプロデュース、所が作詞・作曲した楽曲を田中が歌い上げている。２２日には新曲「優柔不断 ｗｉｔｈ −」をリリースした。

昨年は「ＮＡＺＯ−」で年末のＮＨＫ紅白歌合戦出場を目指していたがかなわず。その当時も所はすぐさま楽曲を作ったといい「そのとき落ち込んで作った曲が『かすり傷』。起きたことをそのまま歌にしている。今年出場できたら『紅白万歳』って曲を作ります」と話し報道陣を笑わせた。

木梨は「曲ができる度に（所が）携帯にデータを送ってくる。もうやめてください。ミュージシャンの人たちも追いつかないスピード」と笑顔で苦言。「もうその曲を誰が歌うかの取り合いになっている。小林幸子さんとかいろんなミュージシャンが…」と続けた。

最後には木梨から「所さんの奥さんに『さすがに止めなさい』と怒られてるんだから」と明かされると、所は「娘にも怒られた」と告白。驚きの特技に周囲も困惑している様子だった。