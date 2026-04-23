秋田朝日放送 能代市長選挙で初当選を果たした鍋谷暁新市長が初登庁しました。３１歳の新市長は「若者に選ばれる能代にしたい」と決意を述べました。 市の職員から拍手で出迎えられた鍋谷新市長。５期務めた前職の任期満了に伴い新人２人による一騎打ちとなった能代市長選挙で、対立候補の前県議に７０００票近くの差をつけ初当選を果たしました。 鍋谷さんは能代市出身の３１歳です。国際教養大学卒業後、会社員や参議