【写真】“本人×なりきり”&TEAM集合ショット／白シャツ＆ネクタイコーデで凛々しさ際立つK、NICHOLAS、JO、HARUA 【動画】ジェラードン・カカロニ・さや香×&TEAM動画 &TEAM（エンティーム）が4月22日放送の『有吉の壁』（日本テレビ系）の「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」コーナーに登場。白シャツ×黒ネクタイ衣装を纏ったK（ケイ）、NICHOLAS（ニコラス）、JO（ジョ