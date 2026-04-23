&TEAM『有吉の壁』に“ご本人登場”で話題！白シャツ×黒ネクタイの圧倒的ビジュアルに「本物のオーラすごい」「頭身バグってる」の声

【写真】“本人×なりきり”&TEAM集合ショット／白シャツ＆ネクタイコーデで凛々しさ際立つK、NICHOLAS、JO、HARUA 【動画】ジェラードン・カカロニ・さや香×&TEAM動画

&TEAM（エンティーム）が4月22日放送の『有吉の壁』（日本テレビ系）の「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」コーナーに登場。白シャツ×黒ネクタイ衣装を纏ったK（ケイ）、NICHOLAS（ニコラス）、JO（ジョウ）、HARUA（ハルア）のオフショットが公開された。

■&TEAMが“なりきり”&TEAMと夢の共演

同コーナーは、アーティストになりきった芸人たちがパフォーマンスを披露し、そこに“本人”もしくは全く関係のない“偽物”のどちらかが登場するという人気企画。

今回は、さや香、カカロニ、ジェラードンの3組が&TEAMになりきり「FIREWORK」を披露した。すると“本人”である&TEAMのK、NICHOLAS、JO、HARUAが登場し、芸人たちとともにダンス。圧倒的なパフォーマンスと際立つスタイルで、視聴者の視線を奪った。

番組のXでは、「&TEAMの皆様本当にありがとうございました！たまに本物が出てくるのがご本人登場選手権です」とのコメントとともに写真を投稿。笑いを堪えきれない表情で“なりきり&TEAM”と踊る4人の姿や、にこやかな集合ショットが公開されている。

さらに、&TEAMの公式Xでも「ご本人登場選手権に出演させていただきました！ありがとうございました！」とのコメントとともにオフショットを公開。白シャツ×ネクタイ姿のK、ロングジャケットのJO、ベストを合わせたNICHOLAS、ミニ丈ジャケットを合わせたHARUAと、それぞれ異なるスタイルで魅せている。

SNSでは、「本物のオーラすごい」「スタイル良すぎ」「ひとり小顔で頭身バグってる人いてびびった」などビジュアルを絶賛する声に加え、「芸人さんとのコラボ最高でした」「めちゃくちゃ面白かった」「ついにモノマネされるようになったんだ！って嬉しかった！！」など、大きな反響が寄せられている。

■コラボ動画も公開！&TEAM「We on Fire」でキュート＆クールな表情

また、&TEAMのSNSでは、新曲「We on Fire」をBGMにしたコラボ動画も公開。K、NICHOLAS、JO、HARUAの4人が、ジェラードンのかみちぃとアタック西本、カカロニの栗谷、さや香の石井とともに、キュート＆クールなポーズを披露しており、こちらにも注目が集まっている。