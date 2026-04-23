ブラックコメディ調の犯罪スリラー『The Last Stop in Yuma County（原題）』が、『ユマカウンティの行き止まり』の邦題で6月12日よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿、新文芸坐ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』にみるサム・ライミの作家性 2023年のシッチェス国際映画祭において、世界中から選り