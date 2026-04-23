ブラックコメディ調の犯罪スリラー『The Last Stop in Yuma County（原題）』が、『ユマカウンティの行き止まり』の邦題で6月12日よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿、新文芸坐ほかにて全国順次公開されることが決定した。

参考：『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』にみるサム・ライミの作家性

2023年のシッチェス国際映画祭において、世界中から選りすぐりのスリラー、サスペンス、アクションなどの作品がセレクトされるORBITA（オービタ）部門で作品賞を受賞した本作。砂漠のダイナーを舞台に、予測不可能な“最悪”がブラックな笑いとともに連鎖する。

監督を務めたのは、本作がデビュー作となった新鋭フランシス・ガルッピ。プロデューサーの自宅を売却し、執念で作り上げた本作が高評価を得たことで、要注目の監督として名を上げた。さらに『スパイダーマン』のサム・ライミが本作を絶賛。自身のライフワークである『死霊のはらわた』シリーズの新作『Evil Dead Wrath（原題）』にガルッピを抜擢した。

1970年代、ユマ郡の砂漠地帯。最後の給油所であるダイナーの戸をセールスマンが叩いた。定刻になっても給油車が来ないのだ。セールスマンはウェイトレスと話しながら時間を潰す。そこに現れたのは、凶悪な銀行強盗。セールスマンとウェイトレスは人質となってしまう。だがガソリンがないので銀行強盗もダイナーから出られない。そんな状況も知らずに次々とクセありの面々がダイナーを訪れる。老夫婦、インディアンのチーフ、頼りない保安官、そして犯罪者を目指すカップル……。はたしてセールスマンとウェイトレスは無事に生還できるのか。

主人公のセールスマンを演じたの、は『サンダーロード』で監督・脚本・編集・音楽・主演の5役をこなしてサンダンス映画祭を制したジム・カミングス。セールスマンと共に人質となるダイナーのウェイトレスを『ハウス・オブ・ザ・デビル』のジョスリン・ドナヒュー、理知的かつ極悪な銀行強盗を『バーバリアン』のリチャード・ブレイクがそれぞれ演じた。

あわせて公開された特報映像は、銀行強盗がダイナーに押し入り、ウェイトレスと流れ者のセールスマンを人質に取るという、映画の中で起きる“最悪”のはじまりをフィーチャーしたものとなっている。

（文＝リアルサウンド映画部）