キャリアアップを目指した転職が一般的になり、転職エージェントを利用する人も増えている。経営コンサルタントの日沖健さんは「個人でも開業することができ、無数のエージェントが乱立状態にある。『成約すれば大儲け、辞退ならタダ働き』という歪んだ成功報酬制度のせいで、悪質なトラブルも起きている」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■内定辞退で高額請求された30代男性「