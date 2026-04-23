敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放った。チームの公式Xはすぐに村上を称える画像を作成。ファンから様々な声が上がった。村上の勢いが止まらない。最大の見せ場は7回の第4打席。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を運び、5戦連発