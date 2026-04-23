セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、京都の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用し、昨年開催された「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」で人気となった「宇治抹茶スムージー」を順次、発売を開始。さらに、静岡の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を使用した「香り広がる抹茶スムージー」も4月28日から一部の地域限定で販売します。【写真】「香り広がる抹茶スムージー」もおいしそう！鮮やかなグリーン