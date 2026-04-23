もげみさんの漫画「小1娘のぼやき」がインスタグラムで3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもたちを寝かしつけていたときのこと。「パパはまだ寝ないのかな」という娘に対し、ママは「お酒を飲んでいるんでしょ」と返答しました。すると娘は…という内容で、読者からは「娘さん、人生何周目？」「全ママの代弁者だ！」などの声が上がっています。子どもの発言に大人も思わずタジタジも