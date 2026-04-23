【漫画】夫の晩酌中に寝かしつけ→小1娘が放った“鋭い正論”に吹いた！「人生何周目？」「全ママの代弁者」【作者取材】
もげみさんの漫画「小1娘のぼやき」がインスタグラムで3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。
子どもたちを寝かしつけていたときのこと。「パパはまだ寝ないのかな」という娘に対し、ママは「お酒を飲んでいるんでしょ」と返答しました。すると娘は…という内容で、読者からは「娘さん、人生何周目？」「全ママの代弁者だ！」などの声が上がっています。
子どもの発言に大人も思わずタジタジ
もげみさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。もげみさんに作品について話を聞きました。
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
もげみさん「実際に言われた瞬間、盛大に吹き出したくらい面白かったので、忘れないうちにすぐ漫画にしました」
Q.娘さんは、「赤ちゃんを産むとお酒を飲めない」という知識はどこから得たのでしょうか。
もげみさん「私がお酒が大好きで、『おっぱいをあげているとお酒が飲めない』と嘆く様子を見ているからだと思います。本当に子どもはよく見ていますよね…」
Q.娘さんの言葉に、もげみさんはどのように答えましたか。
もげみさん「『ほんとだね（笑）』としか返せませんでした」
Q.パパはこのエピソードを聞いて、どのような反応でしたか。
もげみさん「寝かしつけた直後にこの話をしましたら、『よく分かってんな〜』と感心していました！」
Q.娘さんが、大人びたことを言うようになったのは、いつごろからですか。
もげみさん「娘は幼い頃から言葉選びが大人で…4歳ごろからでしょうか。先日は2歳の弟に、『私から逃げるなんて100年早いのよ』と言っていました」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
もげみさん「『全ママの代弁者！』『前世の記憶をお持ちですか！？』『人生何周目？』と、皆さんコメント力が凄まじく、想像以上に反響をいただけて、うれしかったです！」