キティちゃんとポムポムプリンがドリンクに！　『マクドナルド×サンリオ』初コラボを飲み比べ

マクドナルドのMcCaféから、サンリオキャラクターとコラボした期間限定ドリンク2種が、4月10日（金）に発売されました。McCaféがキャラクターとコラボするのは、今回がはじめてです。

タレントのあのちゃんが氣志團『One Night Carnival』の替え歌を歌うCMを見かけて気になったので、さっそく店舗へ。「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」の両方を注文しました。

ポイントはやはり、数量限定のコラボカップ！ 赤い「ハローキティのジューシーいちごスムージー」のカップには、おなじみのオーバーオールを着て、スムージーを手にするキティちゃんが描かれています。

黄色い「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」には、フラッペを手にしたプリンくんが描かれていました。どちらも飲む前から気分が上がるかわいさです。

と、ここで気づいてしまいました。じつはこのカップ、片面にキティちゃん、もう片面にプリンくんが描かれています。つまり、カップをくるりと回すだけで主役が入れ替わるんです。ちょっとした裏技？ です（笑）。

さて、まずは「ハローキティのジューシーいちごスムージー」から。公式サイトの情報によると、“ハローキティのトレードマークである赤いリボンをイメージした鮮やかなカラー”とのこと。たしかに、パッと目を引く赤です。

ひと口飲んだ第一印象は、お祭りで食べるかき氷。氷が見えなくなるくらいにいちごシロップをたっぷりかけて、溶けかけたところを飲んだときのあの感じです。思わず水が飲みたくなるような、なかなかの甘さです。

続いて、「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」をひと口。カスタードの甘さが最初にどんと来ます。卵黄とミルクのコクがしっかりしていて、とにかく濃厚です。そこにホイップクリームを混ぜると、さらにまろやかに。

「飲むプリン」という表現の通り、たしかに、冷え冷えのプリンをそのまま飲んでいるような感覚でした。

価格は、「ハローキティのジューシーいちごスムージー」が450円（税込）〜、209キロカロリー。「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」が490円（税込）〜、369キロカロリーです。



どちらも、バリューセットにプラス200円（税込）でセットドリンクとしても選べます。

ちなみに、最初に入ったマクドナルドにはMcCaféがなく注文できませんでした。McCaféがあるかどうかは、お出かけ前に要チェックです。

もともとプリン好きなので、個人的にはフラッペに軍配。ホイップがのった冷たいプリンをストローで飲めるなんて、ちょっとぜいたくな気分でした。

（文＝minto）