重賞初Vを狙うドラゴンブーストは坂路単走でバランスの良さを見せた。軸がぶれることなく馬場の真ん中を駆け上がり、4F54秒8〜1F12秒2をマーク。藤野師は「先週しっかりやっているので全体時計はこれくらいで。しまいはしっかり伸びています。昨年暮れから使ってきたけど調子は落ちていません」と満足げに切り出した。前走の大阪城Sで差し切りを決め、リステッド2勝目。それまでの先行策とは一変、控えて馬群を抜け出すスタイ