ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は2日目を終えた。ドリーム戦は痛恨のスタート遅れもあって6着に敗れた白井英治（49＝山口）。3R6号艇、9R2号艇の2日目はコンマ01、10のナイスショットから2着を2本奪った。「やっぱりその辺（スタート）は意識して行った。巻き返せた？まあ何とか、ですね。6号艇で2着は大きいね」。威張れる足ではないがスタートミス、大敗のショックを振り払う2走となった