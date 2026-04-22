村上の活躍にメッツファンがX上で嘆き米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号を放った。大活躍の裏で、今オフに村上の獲得を目指していたとされるメッツは泥沼の12連敗。NYのファンからは村上獲得に失敗したフロントへ恨み節が相次いでいる。村上の快音が止まらない。2回の第2打席。2死走者なしでダイ