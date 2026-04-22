【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46の小川彩と菅原咲月が4月22日、映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」の先行上映会＆スペシャルイベントに出席。【写真】乃木坂メンバー、重大発表の瞬間◆菅原咲月「セーラー服と機関銃」星泉との共通点は？同作で菅原は「セーラー服と機関銃」の主人公・星泉役に決定した菅原。「ものすごいプレッシャー。責任を感じた。『セーラー服と機関銃』は初の舞台化ということですごいことを担わ