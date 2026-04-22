【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは21日、トランプ政権が、米軍に協力したアフガニスタン人の米国再定住支援プログラム停止により、アフガン人最大1100人をアフリカのコンゴ（旧ザイール）に強制移送することを検討していると報じた。国務省当局者から計画を知らされた援助関係者の話として伝えた。対象は、イスラム主義組織タリバンと戦う米軍に協力した通訳や治安部隊のメンバー、米兵の家族らで子ども400人