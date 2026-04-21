「日本ハム３−１楽天」（２１日、エスコンフィールド）日本ハムが競り勝ち、借金１とした。先発の達は７回２安打１失点、７奪三振の好投で２勝目。直球は最速１５５キロを計測し「良かったと思います。数字も出てましたし、中盤でも三振をまっすぐで取れましたし、今までにない感じでしたね」とうなずいた。エスコンでは昨年６月１０日のヤクルト戦以来８試合ぶりの白星。本拠地で勝てない状況に、前日は「なんで勝てない