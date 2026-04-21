◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会▽中学生の部ファーストステージ・Ｂエリア第２節ブロック１３武蔵嵐山ボーイズ４−０高崎ボーイズ▽同武蔵嵐山ボーイズ２１−０富士北麓ボーイズ０＝４回コールド（４月１２日・ケイアイスタジアム）２月から４エリアで開催された中学生の部はファーストステージが終了。２６日から３２チームによるファイナルステージが始まる。ともに無敗同士。負けられない一戦で、武