【チョルノービリ＝倉茂由美子】１９８６年に起きたウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原子力発電所事故から、２６日で４０年となる。爆発した４号機を覆う鋼鉄製のシェルターはロシアによる攻撃を受けるなど、新たな危険にさらされている。原発の周辺３０キロ・メートル圏は現在も立ち入り禁止区域となっている。取材許可を得た記者は２０日、指定された服に着替え、原発職員の案内でシェルター内に入った。放