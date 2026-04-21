◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ▽中学生の部ファーストステージ・Ｂエリア第２節ブロック１３ 武蔵嵐山ボーイズ４−０高崎ボーイズ ▽同 武蔵嵐山ボーイズ２１−０富士北麓ボーイズ０＝４回コールド（４月１２日・ケイアイスタジアム）

２月から４エリアで開催された中学生の部はファーストステージが終了。２６日から３２チームによるファイナルステージが始まる。

ともに無敗同士。負けられない一戦で、武蔵嵐山ボーイズが底力を発揮した。０―０の５回、高崎先発予想の鹿野泰我（３年）が２番手でマウンドに上がり、襲いかかる。１番・月山竜平主将（同）が左中間を抜ける適時二塁打で均衡を破り、５番・渡邊煌真（同）が２点適時打。７回には４番・小暮遼平（同）の右翼犠飛で追加点を挙げ、突き放した。

先月２２日は１５―０、１３―０と大差で連勝し臨んだ一戦。「相手先発投手に打たされてしまい…。これまで大味な試合をしてきたので、いい経験をしました」。ホッと一息の堀江則幸監督（５２）。月山主将は「鹿野君の速球を打つ練習をしてきた成果。粘りがウチの野球です」と誇らしげ。一昨年は８強で昨年が４強。４戦全勝無失点で迎えるファイナルステージで、自主的に朝練をしてきたナインが８年ぶり関東の頂点を狙う。

☆武蔵嵐山・山口和真二塁手（高崎戦で貴重な追加点の足掛かりとなる三塁打）「皆から『この１点が大きかった』と言われうれしかったです」