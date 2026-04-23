2026年のコーチェラ出演者のなかでも、とりわけ高く評価されたデヴィッド・バーンとFKAツイッグス。共にサマーソニック出演も決まっている両者の邂逅がコーチェラで実現。新しい動画インタビューシリーズ「Artist on Artist」にて来週配信される。【動画はこちら】デヴィッド・バーン×FKAツイッグス対談の予告編映像［Rolling Stone独占公開］FKAツイッグスはすでに熟練したダンサーだが、デヴィッド・バーンという「達人」から動