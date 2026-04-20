1981年に発売され、昭和を代表する名作玩具として親しまれた対戦型パズルゲーム「チクタクバンバン」が、新要素を加えた「令和進化版」として復活。株式会社メガハウスより、4月下旬より発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■迫りくる「チクタク」に焦る！ハラハラドキドキの対戦パズル「チクタクバンバン」のメインゲームは、道筋がついているパネルをスライドさせ、目覚まし時計キャラクターの