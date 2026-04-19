あなたは読めますか？突然ですが、「牽引」という漢字読めますか？車の故障時や、リーダーシップについて語る際によく使われる言葉ですが、一文字目の「牽」が複雑で、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けんいん」でした！牽引とは、大きな力で他のものを引き寄せること、または引っ張ること。ビジネスシーンでは「チームを牽引する」のように、先頭に立って全体を引っ張り、リードするという