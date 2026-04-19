現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。プロ野球・中日が低迷している要因を分析した。中日は18日の阪神戦で2試合連続で逆転負けを喫して3連敗。借金は今季最多の10に膨らみ最下位に沈んでいる。駒田健吾アナウンサーが「中日がですねえ、順位が今、最下位ということで、こちらのチーム状況どうご覧になりますか