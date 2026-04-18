【モデルプレス＝2026/04/18】元ME:I（ミーアイ）の石井蘭、佐々木心菜が17日、それぞれ自身のInstagramストーリーズを更新。2ショットやカフェで過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元ME:Iメンバー「この写真だけで癒される」密着2ショット◆石井蘭＆佐々木心菜、約10ヶ月ぶりの2ショット公開石井は投稿にて、佐々木との2ショットや2人でカフェで過ごす様子、石井のコーディネートの写真を公開。「Day off」「久しぶ