元ME:I石井蘭＆佐々木心菜「久しぶりだねっ」約10ヶ月ぶりの2ショット公開「らんここ最高」「変わらずに仲良しで嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】元ME:I（ミーアイ）の石井蘭、佐々木心菜が17日、それぞれ自身のInstagramストーリーズを更新。2ショットやカフェで過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元ME:Iメンバー「この写真だけで癒される」密着2ショット
石井は投稿にて、佐々木との2ショットや2人でカフェで過ごす様子、石井のコーディネートの写真を公開。「Day off」「久しぶりだねっ」の文が添えられた。
同日、佐々木も自身のストーリーズの投稿にて、2人が映るプリクラを持った写真を公開。ハートポーズなどおそろいのポーズ次々と決め、仲睦まじい様子がうかがえる。
RAN（石井）は2025年7月1日に活動休止を発表。同年12月22日、RAN、COCORO（加藤心）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木）の4人がグループ活動を終了することを報告していたため、石井と佐々木の2ショットは、石井がME: Iの活動を休止して以降、約10か月ぶりとなる。
この投稿を受け、「らんここが帰ってきた！」「変わらずに仲良しで嬉しい」「らんここ最高」「2人が私にとって一生推しケミ」「この写真だけで癒される」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】元ME:Iメンバー「この写真だけで癒される」密着2ショット
◆石井蘭＆佐々木心菜、約10ヶ月ぶりの2ショット公開
石井は投稿にて、佐々木との2ショットや2人でカフェで過ごす様子、石井のコーディネートの写真を公開。「Day off」「久しぶりだねっ」の文が添えられた。
◆石井蘭＆佐々木心菜の2ショットにファン歓喜
RAN（石井）は2025年7月1日に活動休止を発表。同年12月22日、RAN、COCORO（加藤心）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木）の4人がグループ活動を終了することを報告していたため、石井と佐々木の2ショットは、石井がME: Iの活動を休止して以降、約10か月ぶりとなる。
この投稿を受け、「らんここが帰ってきた！」「変わらずに仲良しで嬉しい」「らんここ最高」「2人が私にとって一生推しケミ」「この写真だけで癒される」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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