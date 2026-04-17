徳島地方・家庭裁判所の新しい所長が、4月17日に就任会見を開き「情に流されない公平・公正な裁判に努めたい」と抱負を述べました。（徳島地方 家庭裁判所・野口卓志 所長）「徳島に赴任するのは初めてなので、食べ物は美味しくて自然も豊かで、人も人情が厚くて、いいところに来させてもらったなと思っている」3月31日付けで、徳島地方・家庭裁判所の所長に就任した野口卓志氏は、鳥取県出身の61歳。京都大学法学部を卒業後、大阪