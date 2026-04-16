◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人が、昨年から続く甲子園での１０試合連続１点差ゲームを制した。１５日の雨天中止からスライド登板した田中将大投手が６回７安打３失点で勝利投手となり、日米通算２０２勝をマーク。打っては４番・ダルベックが１４打席ぶりのヒットが先制の３号３ランとなり、猛打賞と暴れ回った。阪神に２連勝し、貯金は２。いよいよ、勢いが増してきた。＋＋＋＋＋初回から相手