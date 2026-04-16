映画『DOPPEL』より、森崎大祐さんと橋本祥平さんの撮り下ろしインタビューをお届けします。クラウドファンディングから始まり、2024年に公開され話題となった『追想ジャーニー リエナクト』の谷健二監督の最新作、映画『DOPPEL』が4月17日(金)〜23日(木)シネマート新宿にて1週間限定上映されます。『追想ジャーニー リエナクト』に次ぐ、演劇を舞台にした新しい物語は、見る人に者によってミステリーとも人間ドラマとも捉えられる