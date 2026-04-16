アニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」シリーズが35周年を迎えたことを記念し、シリーズ正統続編となる新作ショートアニメの公開が決定。公式サイトおよび公式Xにて発表されました。同シリーズの新作アニメは、OVA「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」の最終巻発売から実に26年ぶり。長年作品を愛し続けてきたファンの間で大きな反響を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■長きにわたり愛さ