4月16日午前2時すぎ、北島町鯛浜のマンション「鯛浜ハイツ」の6階部分から出火し、男性1人が亡くなりました。午前2時15分ごろ、住民から「6階から火が出ている」と通報があり、火は3時間半後に消し止められました。この場所に住む男性と連絡がとれていないということです。