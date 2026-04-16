衆議院の予算案審議で、2000年以降の最短時間（59時間）で強行採決に踏み切った高市政権。これにより、参議院での予算案審議はなおいっそう紛糾した。今後、巨大な力を持つ政権与党に、野党はいかに対抗していくのか。国民民主党の玉木雄一郎代表、参政党の神谷宗幣代表、チームみらいの安野貴博党首が語り合った（この座談会は、参議院の予算案審議の最中に実施されました）。【画像】「ここまでまとまったのは珍しいて