15日に30歳の誕生日を迎えた阪神・モレッタが、決意を新たにした。「みんな祝ってくれました。チームに貢献できる、いい一年でありたいなと思います」14日巨人戦（甲子園）は8回に登板し、大城に同点ソロを被弾。肩を落として自宅に帰ったが、フィアンセのグリスさん（25）がサプライズで誕生日の前祝いをしてくれたことで、前を向くことができた。2人で過ごした大切な時間。部屋にはバルーンが飾り付けられており、「サポー