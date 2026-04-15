◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）広島は先発・栗林が、中日を相手に再びの好投。チームの連敗を「4」で止めた。先発右腕は6回1/3を5安打6奪三振で2失点。6回まで2安打無失点も、7回に1点差に迫られ、なお1死二、三塁の場面で降板した。このピンチで登板した斎藤汰直が福永、村松を打ち取ってリードを守り、栗林も「7回に（斎藤）汰直が抑えてくれた。汰直のおかげで勝つことができた」と称えた。