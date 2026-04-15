吉野川市の図書館で、ある以外なものが「イケメン」に変身し、今話題を呼んでいますその正体は、なんと本を探すための分類方法。一体なぜ擬人化しようと思ったのか。込められた思いを私が聞いてきました。 （豊成アナウンサー）「中高生向けの本棚の上に、何やらキャラクターがいますね」吉野川市鴨島町にある鴨島図書館は7年前に開館し、現在では年間10万人が訪れる市民の憩いの場です。 （豊成アナ