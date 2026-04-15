◇インターリーグブルージェイズ 9―7 ブルワーズ（2026年4月14日ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が14日（日本時間15日）、敵地ブルワーズ戦に「7番・三塁」で先発し、9回の同点打を含む4打数2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。7回の第3打席で出場4試合ぶりのヒットとなる遊撃内野安打をマークすると、3―4で迎えた9回無死二、三塁の第4打席では三遊間を破る左前への同点適時打を放った。チームは6