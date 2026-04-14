◆第５２回クイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、シャティン競馬場

香港最強馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が、芝コースの１６００メートルでバリアトライアル（実戦形式での調教）を行った。

ヒュー・ボウマン騎手（レースはジェームズ・マクドナルド騎手）が乗り、最後まで楽な手応えで走り抜けてタイムは１分３６秒１３。１０頭立てで、ナンバーズに続く２位入線だった。ボウマン騎手は「彼は素晴らしかった。時々、元気がありすぎてやり過ぎてしまう傾向があるが、今回は自分のペースで進め、本当に落ち着いていたので、メインイベントに向けてチームにとって非常に心強い」とコメントを出した。２０２２、２３、２４年に続く同レースの４勝目へ、順調に進めている。

これまで１３度のＧ１勝利を飾り、獲得賞金は歴代で世界最高の２億５４６６万香港ドル（５１億円超）。日本のマスカレードボール、ネオムターフＣを制した英国のロイヤルチャンピオン、フランス調教馬で昨年の香港ヴァーズなどＧ１を４勝のソジーなどとの対決に向け、死角は見当たらない。