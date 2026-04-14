〈「ラーメン屋のおやじとかがニコッと笑える時代が来んといかん」有言不実行でも、メダルをかじっても…前名古屋市長・河村たかしが支持され続けたワケ〉から続くドナルド・トランプ大統領などの右派政治家を指して「ポピュリスト」という言葉が使われることがある。「政治のエリート（プロ）よりも、普通の人の素朴な常識のほうが正しい。だから人々の素朴な常識に基づいた政治をすべきだ」といった考えをベースに人々を煽り、