〈「ラーメン屋のおやじとかがニコッと笑える時代が来んといかん」有言不実行でも、メダルをかじっても…前名古屋市長・河村たかしが支持され続けたワケ〉から続く

ドナルド・トランプ大統領などの右派政治家を指して「ポピュリスト」という言葉が使われることがある。「政治のエリート（プロ）よりも、普通の人の素朴な常識のほうが正しい。だから人々の素朴な常識に基づいた政治をすべきだ」といった考えをベースに人々を煽り、人気を得るのが「ポピュリスト」である。

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ここでは、政治社会学の教授である松谷満さんによる『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）から一部を抜粋し、さらに存在感を増すポピュリストたちの具体的な事例から、メディアやSNSでは少し誤解されているポピュリズムとの向き合い方までを紹介する。（全4回の4回目／最初から読む）



ドナルド・トランプ ©文藝春秋

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石丸、斎藤、トランプ、欧州……拡散する新しいポピュリズム

最後に、直近の事例、2024年から2025年にかけて起こったことにもあらためてふれておきましょう。

2024年7月の東京都知事選では、当初は泡沫候補とも考えられていた石丸伸二が予想を大きく上回る160万票以上を獲得し、次点となりました。10月の衆院選では、「手取りを増やす」とのキャッチフレーズを掲げた玉木雄一郎率いる国民民主党が大きく票を伸ばし、21議席増となる28議席を獲得しました。そして11月の兵庫県知事選では、不祥事を起こして県議会が不信任決議を出した斎藤元彦知事がまさかの再選を果たしました。その際、NHK党の立花孝志が「二馬力」選挙と称して立候補し、実質的には斎藤の応援や批判勢力に対する攻撃を重ねたことも話題となりました。

2025年7月の参院選では、大きな変化がありました。参政党の過激な主張に対する批判そのものが、同党の注目を集めることに寄与したのではないかといったことも指摘されています。この選挙には石丸も立花もかかわっていたのですが、ほとんど注目されることはありませんでした。人々からの注目や期待は持続的なものではなく、きわめて不安定で予測しがたいものだといえます。

海外では、トランプがアメリカの大統領に返り咲きました。欧州議会選挙では、排外主義、ナショナリズムなどで共通する極右政党がドイツ、フランス、オーストリアなど各国で躍進しました。オランダでは一時、自由党が第一党になり、イギリスのリフォームUKが地方選挙などで躍進を続けています。これらヨーロッパの事例は、いずれも右寄りのポピュリスト政党と位置づけられています。

こうして概観すると、ポピュリズムについて書いているそばから次々と新しい事例が生じ続け、常に現実に追い越されているような印象を受けます。将来を展望する前に事態が先に進んでしまっているのです。

「ポピュリスト＝悪」ではない

事態が目まぐるしく動いているさなかには、何事かを言ったとしても、往々にしてピントがずれたり、見当違いなことになってしまいかねません。それでも、日本のポピュリズムをめぐる現状と展望について、少し述べておきたいと思います。

注意しなければならないのは、ポピュリストという言葉は往々にして、誰かを批判するときに使われるものだということです。メディア取材などの折に、「○○はポピュリストなのか、そうではないのか」とたずねられることが本当に多いのですが、それはおそらく、「○○は悪い（もしくは危険な）やつなのか、そうではないのか」を無意識に問うているのではないのでしょうか。

私はまず、「ポピュリスト＝悪」とはとらえていません。この点に限っては、かつてのポピュリスト政治家、橋下徹と一致するのですが、「正しいポピュリズムと間違ったポピュリズムがある（＊1）」とみたほうがまだしも適切です。

何が正しいかは人それぞれです。右派市民は右派のポピュリストを正しいとみなし、左派市民は左派のポピュリストを正しいとみなすということです。もちろん、ポピュリストというあり方そのものに批判的な立場もありえます。

話を戻しますが、ポピュリズムという言葉が浸透してこの方、なんでもかんでも「ポピュリズム」とみなしてしまう風潮があります。これはあまりいいことではないと思います。ほとんどは「大衆迎合主義」、つまり普通の人々に媚こびて、税金を下げたり、給付を増やしたり、誰かをつるし上げたり、といったときに使われるようにみえます。

それをポピュリズムと呼ぶのは自由ですが、私は区別したいと思います。あくまでも、エリートと普通の人々との対立という構図のなかで、世間の常識の勝利を主張するのがポピュリストです。「どれどれ、大衆が喜ぶだろうから税金を減らしてやろう」という上から目線はポピュリズムではありません。

この見方からすると、河村のポピュリスト純度はきわめて高いものがあります。また、往時の橋下もそうでした。それに比べると、小池や石丸はポピュリスト的な対立の構図を使うことはありますが、その純度はあまり高くありません。むしろ、れいわ新選組や参政党などのほうがよりポピュリスト的であるように思われます。

一方、このところ注目されることの多かった国民民主党はポピュリスト政党ではありません。もともとがそうした発想で結党されたわけではなく、単に普通の人々が喜ぶことは何か、という視点を玉木が突き詰めた結果が一時の躍進につながったといえます。しかし、普通の人々の常識がエリートのそれに優越するという発想が中心にあるわけではないと私はみています。むしろ、何かにつけ給付的な施策をしたがる公明党の発想に近いのではないでしょうか。

ネットメディアがポピュリズムを加速させる

近年とくに注目を集めているのは、SNSを中心とするインターネットメディアの浸透が及ぼす影響です。ネットメディアとポピュリズムの相性はとてもよいと思います。既存のマスメディアは、あからさまに敵対的な感情を煽ったり、物事を過度に単純化したり、といったことに多少なりともためらいがあります。しかし、ネットメディアの発信者には、そうしたためらいがまったくない者も少なくないのです。

ネットメディアの影響力がきわめて強力であるという「認識」が広まった以上、あらゆる政党・政治家がこれを使いこなすようになるのは時間の問題でしょう。その場合、既成政党もまた有権者の感情を煽り、物事を過度に単純化して主張を訴えることになるのかもしれません。そうなると、アメリカで生じているような感情的な分極化（対立する党派の人たちに強い敵対感情を抱くようになること）が懸念されます。

また、誰もが合意するような単純なことがらがより重視されるようになる危険もあります。どういうことかというと、法律をどうするのがよいか、税や社会保障をどうするのがよいかを考えるには、さまざまな基礎知識が必要ですし、人々のあいだにも多様な意見があって簡単には正解を見つけられません。

それに比べて、やましいお金の使い道がないとか、愛想がいいとか、議会中に居眠りをしないとか、そうしたことは基礎知識がなくとも誰もが合意できるよい行いです。もちろん素行がいいのに越したことはないのですが、はるかに重要なのは前者の政策的なことがらです。にもかかわらず、後者だけが注目されるような社会は不幸でしょう。誰もが政治の情報にふれ、自ら発信もできるようになると、物事の優先順位がおかしくなってしまう危険があるのです。

もっとも、これはだいぶ衆愚的な見方であると思います。有権者をバカにしすぎだとお叱りを受けるかもしれません。それでもやはり、近年の動向をみるにつけ、そうしたことも言わずにはおれないのです。

訴えかけの定型的なパターンは“危機感を煽ること”

ここでは、右派でも左派でもない中間層が、意図せずして極端なポピュリストを後押ししてしまうという可能性を中心に述べてきました。しかし一方で、中間層が意図的に極端なポピュリストを支持するという可能性が今後ないとはいえません。それはすでに、欧米社会では現実のものとなっているのですから、日本では生じないと考えるのはあまりに楽観的でしょう。

ポピュリストが人々に訴えかけるときの定型的なパターンは、危機感を煽ることです。「日本の経済が危ない！」「私たちの生活が危ない！」「私たちの文化が危ない！」などと、いますぐ行動を起こさないといままでどおりの生活ができなくなってしまうと脅します。

社会や生活が安定している時期にはそんなことで動揺する人は多くありませんが、誰の目からみても不安定で先行きが不透明な社会状況にあっては、危機の予兆はいくらでも指摘できるのです。「中国に乗っ取られる」「外国人によって日本の文化が壊される」「環境重視で経済がダメになる」などなど、すでにあちこちで聞かれ始めています。

欧米社会でも、右派を自認している人だけが右派ポピュリストを支持しているわけではありません。私たちの社会が危ないとさんざん煽られて、背に腹は代えられないと支持する中間層のほうがより多数派だといえるでしょう。

日本社会はどうでしょうか。むしろ、支持する政党はないと「中立」を決め込んでいた多くの人たちが、雪崩を打つようにポピュリストを支持するようになる情景がどうしても思い浮かんでしまうのです。私の愚かな妄想にすぎないことを願うばかりです。

＊1 橋下徹『政権奪取論 強い野党の作り方』朝日新書、2018年、56ページ

（松谷 満／Webオリジナル（外部転載））