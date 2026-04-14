歌手の平原綾香（41）が14日までにXを更新。ゲスト出演した12日放送のTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）での涙を振り返った。平原は同番組でパーソナリティーの安住紳一郎アナと共演。21年に69歳で亡くなった父のマルチサックスプレイヤー平原まことさんが話題に。安住アナが父まことさんとレコード大賞で共演したことがあると切り出すと、平原は思わず涙した。放送後、Xを通じ「いろいろと思い出して思わず泣