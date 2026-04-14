AGM Mobileは、ポータブルスピーカー「AGM MagROCK（マグロック）」を発売している。防水・耐衝撃に加え、強力マグネットやLEDライトを備えるなど、従来のスピーカーにはなかった機能を搭載。キャンプやアウトドアなどで、「音楽を楽しみたいけれど設置場所に困る」という悩みを解決する。価格は4980円。初回の購入であれば、期間限定で5％オフの特別価格でも提供している。●磁石で貼り付くという新発想AGM MagROCKは、本体背