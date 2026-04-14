【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46のメンバーが『週刊少年マガジン』（講談社）に4号連続（20号、21号、22・23合併号、24号）で登場。表紙、巻頭・巻中・巻末グラビアを飾る。 ■守屋麗奈が週マガ20号表紙＆巻頭グラビアを飾る！ 第1弾となる20号には、表紙＆巻頭グラビアに守屋麗奈、巻中グラビアに谷口愛季、巻末グラビアに浅井恋乃未が登場。 各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を