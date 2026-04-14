櫻坂46『週刊少年マガジン』20号から4号連続でジャック！守屋麗奈、谷口愛季、浅井恋乃未の先行画像公開
櫻坂46のメンバーが『週刊少年マガジン』（講談社）に4号連続（20号、21号、22・23合併号、24号）で登場。表紙、巻頭・巻中・巻末グラビアを飾る。
■守屋麗奈が週マガ20号表紙＆巻頭グラビアを飾る！
第1弾となる20号には、表紙＆巻頭グラビアに守屋麗奈、巻中グラビアに谷口愛季、巻末グラビアに浅井恋乃未が登場。
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると応募者全員にポストカードセットをプレゼントするキャンペーンも実施される。
なお、キャンペーンは紙版についている応募券が必要で、20号、21号、22・23合併号、24号すべての応募券が必要となる。
※メイン写真：守屋麗奈
■書籍情報
2026.04.15 ON SALE
『週刊少年マガジン』20号
表紙＋巻頭グラビア：守屋麗奈
巻中グラビア：谷口愛季
巻末グラビア：浅井恋乃未
2026.04.22 ON SALE
『週刊少年マガジン』21号
表紙＋巻頭グラビア：大園 玲
巻中グラビア：村山美羽
巻末グラビア：稲熊ひな
2026.04.28 ON SALE
『週刊少年マガジン』22・23合併号
表紙＋巻頭グラビア：田村保乃
巻中グラビア：山下瞳月
巻末グラビア：山川宇衣
2026.05.13 ON SALE
『週刊少年マガジン』24号
表紙＋巻頭グラビア：山崎 天（「崎」は、たつさきが正式表記）
巻中グラビア：小島凪紗
巻末グラビア：佐藤愛桜
■関連リンク
『週刊少年マガジン』公式サイト
https://shonenmagazine.com/smaga/
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/