櫻坂46『週刊少年マガジン』20号から4号連続でジャック！守屋麗奈、谷口愛季、浅井恋乃未の先行画像公開

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櫻坂46のメンバーが『週刊少年マガジン』（講談社）に4号連続（20号、21号、22・23合併号、24号）で登場。表紙、巻頭・巻中・巻末グラビアを飾る。

■守屋麗奈が週マガ20号表紙＆巻頭グラビアを飾る！

第1弾となる20号には、表紙＆巻頭グラビアに守屋麗奈、巻中グラビアに谷口愛季、巻末グラビアに浅井恋乃未が登場。

各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると応募者全員にポストカードセットをプレゼントするキャンペーンも実施される。

なお、キャンペーンは紙版についている応募券が必要で、20号、21号、22・23合併号、24号すべての応募券が必要となる。

※メイン写真：守屋麗奈

■書籍情報

2026.04.15 ON SALE

『週刊少年マガジン』20号

表紙＋巻頭グラビア：守屋麗奈

巻中グラビア：谷口愛季

巻末グラビア：浅井恋乃未

2026.04.22 ON SALE

『週刊少年マガジン』21号

表紙＋巻頭グラビア：大園 玲

巻中グラビア：村山美羽

巻末グラビア：稲熊ひな

2026.04.28 ON SALE

『週刊少年マガジン』22・23合併号

表紙＋巻頭グラビア：田村保乃

巻中グラビア：山下瞳月

巻末グラビア：山川宇衣

2026.05.13 ON SALE

『週刊少年マガジン』24号

表紙＋巻頭グラビア：山崎 天（「崎」は、たつさきが正式表記）

巻中グラビア：小島凪紗

巻末グラビア：佐藤愛桜

■関連リンク

『週刊少年マガジン』公式サイト

https://shonenmagazine.com/smaga/

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/